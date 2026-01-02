В Финляндии осудили Стубба за высказывания о России

Большинство финнов не согласны с русофобской политикой президента Финляндии Александера Стубба. Об этом заявил финский экономист и профессор Хельсинского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X.

Так он отреагировал на сообщение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в котором он комментирует высказывание Стубба о том, что отношения России и Финляндии изменились навсегда. Он объяснил, что в Финляндии происходит так, что «Стубб говорит, а его граждане платят по счетам».

«Помните, что у Стубба нет полномочий говорить такие вещи. Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в отношении России», — заявил Малинен.

Он подчеркнул, что жители Финляндии начинают выступать против такого курса медленно, но верно, несмотря на масштабную пропаганду.

В своем новогоднем обращении к жителям страны Стубб заявил, что отношения Москвы и Хельсинки изменились навсегда. Однако подробнее в эту тему он вдаваться не стал.

Также президент высказался о конфликте на Украине, отметив, что мир сейчас ближе, чем когда-либо. Кроме того, глава государства пообещал, что Финляндия сделает все возможное для сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее президент Финляндии заявил, что против Путина нужно «применить кнут».