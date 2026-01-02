Названа неожиданная опасность жира на животе

Молодые люди с избыточным весом чаще сталкиваются с мигренью, причем решающую роль играет не столько общий индекс массы тела, сколько объем талии. К такому выводу пришли южнокорейские ученые, проанализировав данные более чем шести миллионов человек. Работа опубликована в журнале Neurology.

Мигрень — одно из самых распространенных и изнуряющих неврологических заболеваний. Известно, что генетика играет ключевую роль в ее развитии, однако образ жизни и сопутствующие состояния также существенно влияют на риск болезни. Ожирение давно рассматривается как фактор, усугубляющий течение мигрени, но вопрос о том, может ли оно провоцировать ее появление у ранее здоровых людей, оставался открытым.

Чтобы прояснить эту связь, исследователи использовали базу Национальной службы медицинского страхования Южной Кореи, охватывающую около 99% населения страны. В анализ вошли данные 6,1 млн человек в возрасте от 20 до 39 лет, у которых на момент начала наблюдения не было диагностировано мигрени. Участников отслеживали в среднем семь лет, фиксируя новые случаи заболевания.

Ученые оценивали как индекс массы тела, так и окружность талии — показатель абдоминального ожирения. Результаты показали: по мере увеличения массы тела риск мигрени возрастал, однако эта связь становилась слабее после учета объема талии. Напротив, большая окружность талии оставалась устойчивым предиктором мигрени даже после поправок на ИМТ, образ жизни и метаболические показатели.

«Мы увидели четкую связь: чем больше объем талии, тем выше риск развития мигрени. Это указывает на то, что именно абдоминальное ожирение играет ключевую роль», — отметили авторы работы.

По их словам, висцеральный жир, накапливающийся в области живота, является метаболически активным и вырабатывает провоспалительные вещества. Хроническое воспаление может снижать порог возникновения мигренозных приступов и способствовать запуску заболевания.

Интересно, что связь между ожирением и мигренью была наиболее выраженной у людей младше 30 лет, а также у некурящих и у тех, кто злоупотребляет алкоголем. Исследователи предполагают, что сосудорасширяющее действие алкоголя может усиливать негативный эффект абдоминального ожирения.

