Финский президент объяснил, почему мир на Украине понравится не всем

Мирное соглашение по Украине не будет полностью отвечать «нашему чувству справедливости», заявил в новогоднем обращении к согражданам финский президент Александр Стубб. Его слова приводит Yle.
Политик заявил, что мир чаще всего предполагает компромисс.
«Мы должны быть готовы к тому, что не все части мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему чувству справедливости», — отметил он.
При этом, по мнению, политика мир на Украине «ближе, чем когда-либо». Он назвал его в числе трех главных целей на 2026 год. Двумя другими являются рост экономических показателей Финляндии и забота граждан друг о друге.
