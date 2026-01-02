Финский президент объяснил, почему мир на Украине понравится не всем

Стубб заявил, что на Западе не все будут довольны мирным соглашением с Россией

Мирное соглашение по Украине не будет полностью отвечать «нашему чувству справедливости», заявил в новогоднем обращении к согражданам финский президент Александр Стубб. Его слова приводит Yle.

Политик заявил, что мир чаще всего предполагает компромисс.

«Мы должны быть готовы к тому, что не все части мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему чувству справедливости», — отметил он.

При этом, по мнению, политика мир на Украине «ближе, чем когда-либо». Он назвал его в числе трех главных целей на 2026 год. Двумя другими являются рост экономических показателей Финляндии и забота граждан друг о друге.

Новость дополняется.