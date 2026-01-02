Пострадавшая при ударе ВСУ по Хорлам рассказала о бегстве сквозь битое стекло

Пострадавшая при теракте в Хорлах рассказала, как люди убегали по битому стеклу

Одна из пострадавших при ударе ВСУ по кафе в поселке Хорлы в новогоднюю ночь рассказала о хаотичной эвакуации сквозь битое стекло. Об этом она рассказала на видео, которое опубликовано на видео в Telegram-канале губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

На кадрах женщина, находившаяся в заведении вместе с ребенком, описывает момент взрыва.

«Мы были с ребенком в пяти метрах от взрыва, самый первый стол», — говорит она.

По ее словам, после детонации ее сын отлетел к потолку, ударился о балку и упал.

Самые яркие воспоминания связаны с бегством из разрушенного здания.

«Мы оттуда убегали через задний выход как могли. По стеклам. У меня из ног вчера подоставали кучу стекол», — вспоминает пострадавшая.

Она также добавила, что осколки беспилотника повредили ее автомобиль.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

В России назвали удар целенаправленным, отметив, что он был нанесен прямо во время новогодней речи президента РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее в Финляндии призвали ООН осудить атаку ВСУ на Херсонскую область.