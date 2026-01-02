Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Губерниев: убежден, что на Олимпиаде Коростелев и Непряева будут бороться за медали

Губерниев высоко оценил шансы Коростелева и Непряевой на борьбу за медали ОИ
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев будут конкурентоспособными на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Люди адаптируются. До Олимпиады вполне должно хватить времени настроиться на высоту, трассы, снег и ощущение лыжного мира. По-прежнему убежден, что на Олимпиаде ребята будут бороться за медали», — заявил он.

На проходящий в эти дни многодневке «Тур де Ски» дистанцию в 20 км классическим стилем Коростелев преодолел за 47.55,5. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, от него Коростелев отстал на +1.53,8. Непряева стала 16-й в гонке преследования. Победительницей стала представительница США Джессика Диггинс, которая показала время 52.14,8. Непряева отстала от нее на +3.16,3.

Коростелев и Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в России оценили результат лыжника Коростелева.
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+