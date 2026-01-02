В Финляндии призвали ООН осудить атаку ВСУ на Херсонскую область

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X призвал международное сообщество дать оценку недавнему удару ВСУ по объектам в Херсонской области.

В своем посте политик обратился напрямую к Организации Объединенных Наций.

«ООН должна осудить атаку на гражданских в Хорлах и занять четкую позицию по этому происшествию», — написал Мема.

Кроме того, он подверг критике молчание европейских лидеров, заявив, что оно может быть расценено как поддержка противоправных действий. По его мнению, такое безмолвие будет означать их «поддержку и соучастие в противозаконных действиях киевского режима».

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

В России назвали удар целенаправленным, отметив, что он был нанесен прямо во время новогодней речи президента РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее Владимир Сальдо раскрыл отношение украинцев к теракту в Хорлах.