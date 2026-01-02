Умер актер, известный по фильмам «Доктор Живаго» и «Адмиралъ»

Российский актер, режиссер и сценарист Андрей Хорошев умер в возрасте 66 лет

Российский актер и режиссер Андрей Хорошев скончался в возрасте 66 лет. Сообщение об этом появилось на авторитетном отраслевом портале «КиноТеатр.ру».

На странице артиста были указаны даты его жизни: «29.06.1959 — 01.01.2026». Информацию о причине смерти издание не приводит.

Андрей Хорошев родился 29 июня 1959 года в поселке Нахабино Московской области. Широкую известность ему принесли роли в значимых российских фильмах, таких как «Доктор Живаго», «Боец» и «Адмиралъ». Всего в его фильмографии более десяти кинокартин. Многие зрители запомнили артиста под творческим псевдонимом «Андрей И».

