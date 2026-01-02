Размер шрифта
Экс-тренер «Спартака» назвал число претендентов на победу в ЧМ-2026

Тренер Гладилин заявил, что за победу на ЧМ-2026 поборются 10 команд
Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что среди участников чемпионата мира 2026 года есть около 10 команд, способных побороться за трофей.

По его словам, за полгода до старта турнира назвать конкретного претендента на победу будет сложно.

«Сейчас фаворитов нет, потому что звезд таких, которые могли бы в одиночку выиграть игру или помочь ее выиграть команде, нет. Среди сильнейших команд на чемпионате мира будет примерно десять, которые примерно равного класса, и они могут добиться многих результатов. Все зависит от того, в какой форме они будут, кому удача улыбнется, у кого будет меньше травм. Так что фаворита явного нет сейчас» — заявил Гладилин.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее легенда ЦСКА предрек крах ФИФА.

