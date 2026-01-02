ЦСКА усилится нападающим из топ-клуба Турции

Крайний нападающий «Фенербахче» Огуз Айдын пополнит состав московского ЦСКА на правах аренды. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, арендное соглашение за €650 тыс. рассчитано до 15 июня. Также в соглашении есть пункт, согласно которому ЦСКА обязан выкупить футболиста за €6 млн, если Айдын сыграет шесть матчей в Российской премьер-лиге и/или Кубке России (как минимум по 55 минут в каждом турнире). Либо выкуп будет обязателен в том случае, если ЦСКА выиграет РПЛ, а футболист проведет не меньше тайма в 50% оставшихся игр в российском первенстве.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В 19-м туре РПЛ ЦСКА на выезде сыграет 1 марта с грозненским «Ахматом». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее лидер РПЛ начал активные поиски защитника.