Назван неочевидный фактор, определяющий счастье в браке

Люди, которые познакомились с будущим супругом самостоятельно, без посредников, в среднем более довольны браком, чем те, чьи отношения начались с чьей-то помощи. К такому выводу пришел китайский исследователь Сюэшэнь Дин, проанализировав данные масштабного социологического проекта China Family Panel Studies (CFPS). Работа опубликована в журнале Critical Humanistic Social Theory (CHST).

Исторически браки во многих обществах заключались при активном участии семьи, общины или профессиональных сватов. Выбор партнера был жестко ограничен социальным происхождением, религией и репутацией рода, а личные чувства считались вторичными и «приходящими со временем». С развитием индустриального общества и урбанизации ситуация изменилась: люди стали чаще знакомиться в учебных заведениях, на работе и в кругу друзей, а на первый план вышли эмоциональная близость и личная совместимость.

Автор исследования решил проверить, влияет ли способ знакомства на удовлетворенность браком сегодня. Он разделил все знакомства на две большие группы: «самостоятельные» и «несамостоятельные».

«К «несамостоятельным» знакомствам относятся отношения, начавшиеся через родителей, родственников, друзей, а также через брачно-ориентированные платформы — сайты знакомств, телешоу и массовые мероприятия для поиска партнера. В свою очередь, «самостоятельные» знакомства формируются в ходе естественного общения — в университетах, на работе или через онлайн-платформы, изначально не предназначенные для поиска пары», — пояснил Сюэшэнь Дин.

Результаты показали устойчивую закономерность: люди, которые нашли партнера самостоятельно, в среднем оценивают свои отношения как более счастливые. Напротив, те, кто познакомился через посредников, чаще сообщали о более низкой удовлетворенности браком.

При этом внутри группы «несамостоятельных» знакомств выявились различия. Самыми низкими оказались оценки у тех, кого познакомили родственники. Знакомства через друзей выглядели более благоприятными, но все равно уступали самостоятельным. Также более низкую удовлетворенность демонстрировали участники, познакомившиеся онлайн через не специализированные дейтинговые сервисы, по сравнению с теми, кто познакомился офлайн по собственной инициативе.

«Удовлетворенность отношениями в первую очередь зависит от личных качеств партнеров и того, как складывается их взаимодействие со временем. Способ знакомства, вероятно, отражает более общие поведенческие установки человека в романтической сфере, а не сам по себе определяет качество брака», — отметил исследователь.

