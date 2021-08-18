В Самаре прохожий нашел на дереве тело девушки

В Самаре в полицию обратился местный житель и рассказал, что днем вышел на улицу и увидел на дереве безжизненное женское тело. Об этом сообщает samara.kp.ru.

Тело было найдено 16 августа.

«Личность погибшей была вскоре установлена. Ею оказалась 24-летняя жительница поселка Петра Дубрава Ксения. Признаков насилия на ее теле не обнаружено», — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Следственные органы проводят проверку — опрашивают знакомых и соседей девушки, проверяют ее соцсети. По предварительной версии, девушка покончила с собой.

Иные подробности случившегося не приводятся.

Ранее стало известно, что «скорая» в Самаре отказалась везти в больницу умирающего обездвиженного мужчину, который страдал от туберкулеза позвоночника.