Песков заявил, что Россия не должна «вариться в себе»

Песков: Россия должна быть частью всего мира, не «вариться в себе»

Россия и русская культура должны быть частью всего мира и не «вариться в себе». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

На церемонии награждения литературной премии «Слово» он отметил работу художественных переводчиков, которые помогают русской культуре развиваться.

«Ни одна культура, как мне кажется, не может развиваться, варясь в себе, даже великая русская культура. Мы должны быть частью всего мира», — сказал Песков.

До этого сообщалось, что в Японии состоится церемония открытия 21-го фестиваля российской культуры. Церемония начнется 11 мая в токийском концертном зале Ginza Blossom. В ней примут участие российский виолончелист Александр Рамм, кларнетист Никита Лютиков и пианист Тимофей Владимиров.

В свою очередь представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что русская культура не отменяема, как и сама Россия. По его словам, «всемирно отзывчивая» русская культура «предъявляет миру высокие образцы гуманизма».

Ранее Путин назвал единственный вариант обогащения русской культуры.