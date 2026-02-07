Трамп прокомментировал готовность Ирана заключить соглашение с США

Трамп: Иран в большей степени готов к заключению соглашения с США

Президент США Дональд Трамп высоко оценил степень готовности Ирана заключить сделку с США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они (Иран. — «Газета.Ru») готовы к действиям значительно больше, чем полтора года назад или даже год назад», — поделился глава Белого дома.

6 февраля газета The New York Times писала, что Иран быстро восстановил несколько ядерных объектов и наладил выпуск баллистических ракет после ударов США и Израиля.

13 июня 2025 года Израиль начал военную операцию против Ирана. В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по иранским ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между странами. Они нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. Президент Дональд Трамп в обращении к нации назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и предотвращение ядерной угрозы.

Ранее западные спецслужбы не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия.