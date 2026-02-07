Россиян предупредили о мошеннических звонках с коротких номеров банков

Мошенники могут звонить россиянам с коротких номеров банков с помощью подмены идентификатора вызывающего абонента. Об этом рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Клиенты, как правило, хорошо знают короткий номер своего банка, как раз потому, что пользуются им сами и получают по нему уведомления. Увидев звонок или сообщение с этого номера или с короткого номера, очень на него похожего, граждане забывают об осторожности и доверяют информации от оператора или из сообщения», — уточнила Лазарева.

По информации общественницы, злоумышленники используют IP-телефонию, которая помогает им искажать номера. Таким образом на экране потенциальной жертвы отображаются любые нужные цифры.

По словам Лазаревой, российские операторы мобильной связи блокируют большинство звонков с подменных номеров с антифрод-программы. Однако основная масса мошеннических звонков поступает из-за границы, подменяется с помощью иностранных операторов связи и переадресовывается через сим-боксы.

До этого 53-летний житель Севастополя поверил «сотруднику ФСБ» и лишился 4,5 млн рублей. Злоумышленник заявил, что потерпевшего подозревают в финансировании терроризма.

Ранее петербуржец отсудил у курьера мошенников упущенную выгоду.