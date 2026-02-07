Пробуждение за пять минут до будильника оказалось тревожным симптомом

Чаще всего пробуждение за 5-15 минут до звонка будильника — не повод для беспокойства, а свидетельство хорошо налаженного механизма. Однако если это повторяется регулярно, то может быть тревожным звоночком, рассказала «Газете.Ru» эксперт телеканала «Доктор», врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

«Такое пробуждение связано с работой циркадных ритмов — внутренних биологических часов, — объяснила Черкасова. — Если человек долго живет в стабильном режиме сна, мозг «запоминает» время пробуждения и начинает постепенно выводить организм из сна заранее».

Это признак синхронизированных биоритмов. Проснувшись, человек чувствует себя отдохнувшим и спокойно начинает день. В этом случае все в порядке.

Но есть разница между буднями и выходными. В будни ранний подъем часто связан с ожиданием и самоконтролем. «Мозг уже находится в режиме готовности, даже если будильник не успевает прозвенеть», — говорит врач.

Выходные — это лакмусовая бумажка. Если вы просыпаетесь в то же самое время, но уже не можете уснуть, хотя спать еще хочется, — это повод задуматься.

«В выходные внешнего давления нет, но если человек все равно просыпается рано, это чаще говорит о внутреннем напряжении, — отмечает сомнолог. — Нервная система остается в состоянии повышенной настороженности — как будто «отбой отменили, но тревога осталась»».

Если вы просыпаетесь не на пять минут, а на полчаса-час раньше с ощущением, что голова сразу же забита мыслями, а в груди — беспокойство, это уже другой сигнал.

«Такое состояние указывает на гиперактивацию нервной системы, — предупреждает София Черкасова. — Сон становится поверхностным, а утренние часы — самым уязвимым периодом, когда тревожные мысли легко «прорываются» в сознание».

Это характерно для хронического стресса, переутомления, тревожных расстройств и состояния постоянного внутреннего контроля. Организм не может полноценно расслабиться даже ночью.

Иногда привычка просыпаться ни свет ни заря может быть не особенностью ритма, а маркером серьезных нарушений. Врач выделяет несколько ключевых причин, которые нельзя игнорировать.

Депрессия. Особенно тревожный признак, если пробуждение происходит в одно и то же время (например, всегда в 4 утра) и сопровождается подавленным настроением, чувством безнадежности и отсутствием сил.

Хронический стресс и выгорание. Организм исчерпал ресурсы и перестает восстанавливаться даже во сне.

Гормональные изменения. Нарушения в работе щитовидной железы или декомпенсированный диабет могут влиять на глубину и структуру сна.

Соматические заболевания. Боль, дискомфорт, ночная одышка — частые причины преждевременных пробуждений.

Если ранние пробуждения мешают жить, не стоит ждать, что «само пройдет». К врачу-сомнологу стоит обратиться, если:

— это происходит регулярно (3–4 раза в неделю и чаще);

— ситуация длится больше трех-четырех недель;

— пробуждения сопровождаются тревогой, упадком сил, плохим настроением;

— вы не высыпаетесь, даже если проводите в постели достаточно времени.

«Для начала мы проводим подробный разбор сна и образа жизни, просим вести дневник сна, — рассказывает врач-сомнолог. — Оцениваем уровень тревоги. При необходимости назначаем лабораторные анализы — например, на гормоны щитовидной железы, витамины, микроэлементы или железо».

Просыпаться за пять минут до будильника — чаще всего нормально. Это говорит о ваших точных внутренних часах. Но если ранний подъем стал правилом, а не исключением, и каждый раз вы встречаете утро с тревогой и потоком мыслей — это повод прислушаться к себе.

«Ваш сон пытается что-то сообщить: возможно, о накопившейся усталости, стрессе или более серьезных проблемах со здоровьем. Не стоит героически терпеть утреннюю разбитость. Вовремя обратившись к специалисту, можно не только наладить сон, но и решить скрытые проблемы, которые мешают вам полноценно отдыхать и жить», — резюмировала врач.

