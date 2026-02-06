Трамп удалил видео с семьей Обамы в виде обезьян

Президент США Дональд Трамп удалил видео, на котором изображены бывший американский лидер Барак Обама и его супруга Мишель в образе обезьян. Ролик отсутствует на странице главы Белого дома в соцсети Truth Social.

Публикация была доступна в течение 12 часов.

6 февраля Трамп опубликовал в Truth Social видеоролик длиной около минуты. В нем говорится о якобы подтасовке голосов на президентских выборах 2020 года в США в пользу бывшего американского лидера Джо Байдена. В конце видео в нескольких кадрах появляются Барак и Мишель Обама в образе обезьян под песню The Lion Sleeps Tonight, которая звучала в мультфильме «Король Лев». Публикация вызвала широкий резонанс в Соединенных Штатах. Оппоненты Трампа обвинили его в расизме и потребовали от республиканцев осудить действия американского лидера. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вместе с тем Белый дом отверг обвинения в расизме из-за публикации Трампа с четой Обама. По словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, видеоролик был отрывком из интернет-мема, где Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма «Король Лев». Она назвала критику видео «фальшивым возмущением».

