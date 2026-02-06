Размер шрифта
Иран в ходе переговоров с США отказался прекращать обогащение урана

WSJ: Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

В ходе переговоров с представителями США в Омане глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана или переносить его в другую страну. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как уточнили источники газеты, ни одна из сторон на встрече не стала менять переговорную позицию. Однако Вашингтон и Тегеран выразили намерение продолжать искать дипломатическое решение проблемы, чтобы избежать возможного удара США по Ирану.

6 февраля по итогам встречи в оманском Маскате Арагчи охарактеризовал ее как «хороший старт». Он отметил, что стороны намерены продолжить переговоры, однако сначала проведут консультации в столицах.

До этого министр заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о готовности отправить инспекторов на ядерные объекты Ирана для проверки.
 
