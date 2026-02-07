Сабуров на концерте в Дубае шутил о возможном выдворении из России

Mash: Сабуров около получаса шутил о выдворении из России на концерте в Дубае

Комик Нурлан Сабуров во время одного из недавних концертов в Дубае посвятил значительную часть выступления шуткам о своем возможном выдворении из России. Об этом сообщил Tekegram-канал Mash.

По данным канала, артист около получаса обыгрывал эту тему, отмечая, что его «еще не выгнали из страны», и в шутливой форме обещал писать «суперпатриотические тексты». В ходе выступления Сабуров также заявлял, что поддерживает ужесточение миграционной политики, а российские законы называл «самыми справедливыми в мире». Помимо этого, он предположил, что в случае его выдворения супруга якобы поддержит действия российских властей.

«Если меня выгонят, жена поедет с детьми? Мне кажется, она скажет: «Да, правильно чучмеков, туда их!», — пошутил Сабуров.

Отмечается, что комик просил зрителей не снимать выступление, чтобы впоследствии не возникали обвинения в оскорблении русских.

Накануне Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием артиста: ранее его обвиняли в нарушениях миграционного законодательства, а его высказывания и шутки неоднократно вызывали споры в соцсетях и жалобы со стороны общественников.

