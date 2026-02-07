Размер шрифта
Онищенко прокомментировал одновременное обнаружение в РФ оспы обезьян и чикунгуньи

Онищенко: одновременное обнаружение в РФ оспы обезьян и чикунгуньи — совпадение
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что одновременное обнаружение в России оспы обезьян и лихорадки чикунгунья является совпадением. Об этом сообщает ТАСС.

По словам академика, появление этих болезней едва ли можно объяснить сезонной предрасположенностью.

Онищенко объяснил, что сезон оспы обезьян в северном полушарии не начался. Путь передачи вируса не предполагает сезонность, он распространен в Западной Африке, где климат разительно отличается от российского.

«А чикунгунья — просто женщина была на Сейшелах, там как раз для нее сезон, потому она и завезла», — добавил он.

Онищенко подчеркнул, что чикунгунья точно не сможет распространиться на территории РФ, так как в России нет комаров, которые ее распространяют.

4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что эпидемиологическая обстановка в России остается стабильной и контролируемой.

Ранее врач раскрыла, можно ли заразиться оспой обезьян в бассейне.
 
