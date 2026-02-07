Размер шрифта
В Госдуме рассказали, кому весной повысят пенсионные выплаты на 100%

Депутат Говырин: пенсии повысят россиянам, которым в феврале исполнилось 80 лет
Dilok Klaisataporn/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерам, которым в феврале исполнилось 80 лет, повысят пенсии с 1 марта. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Тем пенсионерам, кому исполнилось 80 лет в феврале 2026 года, с 1 марта устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Повышение составляет 100%, то есть фиксированная выплата в составе пенсии становится вдвое больше», — подчеркнул парламентарий.

Говырин также отметил, что «важно понимать, что удваивается именно фиксированная выплата», но не вся пенсия целиком. Он уточнил, что повышение размера выплат коснется только получателей страховой пенсии по старости. При этом он уточнил, что в случае, когда пенсионер уже получает повышенную фиксированную выплату как инвалид первой группы, то отдельного повышения за достижение 80 лет ему ожидать не следует.

До этого эксперт предложил связать размер пенсии с количеством детей в семье. Он выразил мнение, что нужно ввести денежную надбавку за вклад в воспитание детей, который сопоставим с трудовым стажем.

Ранее Слуцкий предложил разрешить досрочную пенсию педагогам с 25-летним стажем.
 
