Трамп положительно оценил ход переговоров по Украине

Трамп: переговоры по украинскому конфликту идут очень хорошо
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по украинскому конфликту идет очень хорошо. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас были очень, очень хорошие переговоры по теме России и Украины. Что-то может произойти», — поделился Трамп.

7 февраля агентство Reuters сообщало, что США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом уже в марте.

В публикации отмечается, что обозначенные сроки, вероятнее всего, будут скорректированы из-за отсутствия договорённостей между сторонами по территориальному вопросу, который является ключевым. Кроме того, согласно обсуждаемому американскими и украинскими переговорщиками плану, соглашение предполагается вынести на референдум с участием украинских избирателей.

В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд трехсторонней встречи, в которой приняли участие представители России, Украины и Соединенных Штатов. Пресс-служба администрации Дональда Трампа заявила о готовности президента приложить максимум усилий для урегулирования украинского кризиса, подчеркнув, что Трамп намерен «превратить невозможное в возможное» в этом вопросе.

Ранее Песков рассказал, когда состоится новый раунд переговоров по Украине.
 
