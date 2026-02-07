Великобритания направила на Кипр шесть истребителей

Times: Лондон отправил 6 истребителей на Кипр на фоне напряженности вокруг Ирана

Великобритания направила шесть истребителей F-35 на Кипр на фоне напряженности вокруг Ирана. Об этом пишет газета Times.

По данным издания, истребители были направлены а военную базу Акротини на Кипре на фоне напряженности вокруг Ирана.

«Великобритания разместила истребители на базе ВВС Акротири на Кипре для усиления безопасности на фоне обеспокоенности, что США могут атаковать Иран и втянуть регион в более широкий конфликт», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что шесть F-35Bs в пятницу покинули авиабазу ВВС Мархам.

6 февраля газета The Wall Street Journal писала, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана или переносить его в другую страну.

Позже ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» зашла в Аравийское море.

28 января американский президент Дональд Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения. При этом детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой не были озвучены главой Белого дома.

Ранее сообщалось, что союзники США пытаются убедить Трампа не атаковать Иран.