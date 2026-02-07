Размер шрифта
Армия

Инженер назвал альтернативу для российских военных после блокировки Starlink

Global Look Press

Руководитель конструкторского бюро, кандидат технических наук Сергей Товкач рассказал в беседе с «Царьградом», что альтернативой для российских войск на фоне блокировки терминалов Starlink является оптико-волоконная связь.

По словам конструктора, важность спутниковой системы Starlink сильно преувеличена, а эффективной альтернативой системе является оптико-волоконная связь.

Он добавил, что оптоволокно активно использовали бойцы ЧВК «Вагнер» при штурме Бахмута.

«У них всегда за передовыми группами бежал связист с катушкой. Тогда над этим смеялись, но по факту у «Вагнера» всегда была высокоскоростная связь и координация подразделений», — подчеркнул Товкач.

Также он добавил, что радиомосты позволяют создавать высокоскоростную радиосвязь на расстоянии в пять километров, что хорошо подходит для штабов и тылового обеспечения.

6 февраля военный обозреватель Юрий Котенок в интервью Tsargrad.tv прокомментировал ограничения работы спутниковой системы Starlink в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, ситуация в некоторой степени скажется на возможностях Вооруженных сил (ВС) РФ, но далеко не так, как хотелось бы противнику.

1 февраля стало известно, что компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины будет ограничивать использование спутниковой связи Starlink для российской армии. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине.

Ранее ВСУ обрушились с критикой на министра обороны из-за Starlink.
 
