Россиян предупредили, как реагенты с улиц проникают в наши квартиры

Противогололедные реагенты зимой попадают в дома и квартиры и могут вызвать проблемы со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Твердые частицы, поднятые в воздух транспортными потоками и ветром, оседают на одежде и обуви, шерсти домашних животных. На колеса детских колясок налипает снежно-солевая смесь с улиц, представляющая собой концентрированную смесь реагентов. В тепле квартиры снег тает, а образующийся раствор высыхает, превращаясь в мелкую пыль. Эта пыль поднимается в воздух и может проникать в дыхательные пути, вызывая раздражение слизистых оболочек, кашель и трудности с дыханием», — объяснила она.

Исследования микроклимата жилых помещений показывают, что до 60% загрязнений в зимний период заносится именно с подошвой обуви.

«Альтернативным путем проникновения реагентов являются открытые окна: в зоне повышенного риска находятся дома у дорог с высокой транспортной нагрузкой. Также пыль с реагентами может попадать в квартиры через систему приточной вентиляции, особенно если воздухозаборы расположены на нижних этажах зданий», — отметила эксперт.

Наиболее эффективным средством защиты от попадания реагентов в дом является организация «грязной зоны» сразу при входе в жилье. Использовать только коврик при входе недостаточно, так как реагенты, высыхая на нем, поднимаются в воздух помещения вместе с потоками воздуха. Поэтому необходимо создавать более эффективный механический барьер. Оптимальным решением является установка решетчатой подставки для обуви, под которой находится съемный влаговпитывающий коврик. Это позволяет основной массе загрязнений, включая снег и солевой раствор, не распространяться по квартире, оставаясь на регулярно очищаемом сменном коврике.

«Рекомендуется регулярно использовать щетку с жесткой щетиной для удаления реагентов с подошвы обуви, а также подходящие чистящие средства», — посоветовала Золотарева.

Влажная уборка квартиры в зимний период должна проводиться с повышенной частотой — не менее трех раз в неделю с добавлением в воду нейтральных моющих средств, имеющих слабощелочную реакцию. Это способствует нейтрализации остаточных солей. Использование пылесоса с аквафильтром или HEPA-фильтром класса не ниже H12 предпочтительнее моделей с мешком для сбора пыли, так как это предотвращает повторный выброс мелкодисперсных частиц в воздух помещения. Текстильные элементы интерьера, такие как шторы и покрывала, расположенные вблизи окон, также требуют регулярной чистки, так как на них оседают частицы, проникающие через микрощели оконных конструкций и открытые окна при проветривании помещений.

«Важным аспектом является поддержание оптимального микроклимата. Относительная влажность воздуха в пределах 40–60% при температуре 20–22°C препятствует пересыханию слизистых оболочек, что усиливает их естественную защитную функцию, а также способствует снижению количества пылевых частиц в воздухе. Использование современных систем приточной вентиляции с фильтрами тонкой очистки, особенно в домах, расположенных вблизи крупных магистралей, позволяет значительно снизить приток загрязненного воздуха с улицы», — резюмировала она.

