Наука

«Можно встретить, если фантазировать»: ученый опроверг миф о древних жителях глубин океана

Биолог Гебрук: древних обитателей в глубинах океана быть не может
Russell Bicknell

Древних обитателей в глубинах океана быть не может, так как климатические изменения Земли в течение всей ее истории также затронули и глубоководную фауну. Об этом рассказал РИА Новости глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Андрей Гебрук.

«Есть такой термин «рефугий». Это изолированное место, где что-то сохраняется в первозданном виде. И вот было представление о глубинах океана, как о таком рефугие, что там трилобитов можно встретить, если фантазировать. Оказалось, что это совершенно неверное представление, потому что океан – это очень сложная система, но при этом очень динамичная», - подчеркнул Гебрук.

Он добавил, что система циркуляции вод охватывает все глубины и океан вместе с историей Земли проходил разнообразные периоды охлаждения и нагрева.

«Все эти «перестройки» среды обитания сопровождались вымиранием, поэтому та фауна, которая живет на больших глубинах океана сегодня, удивительным образом довольно молодая в эволюционном плане», — уточнил биолог.

До этого биолог назвал паразита, который может продлить жизнь человеку. Так, червь Acanthocheilonema viteae может быть использован для подавления воспалительных реакций, опасных для пожилых людей.

Ранее биолог рассказал, как эволюция убивает при помощи старения.
 
