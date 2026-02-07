Размер шрифта
Абхазия приостановила выдачу российских водительских удостоверений

Авидзба: в Абхазии более 16 тыс. граждан получили водительские права РФ
Илья Питалев/РИА Новости

Более 16 тысяч российских граждан, постоянно проживающих в Абхазии, получили водительские удостоверения РФ в упрощенном порядке с апреля 2025 года, после чего выдача удостоверений была приостановлена. Об этом сообщил ТАСС начальник Управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба.

«От граждан Абхазии было принято 19 140 заявлений на получение российских водительских удостоверений, изготовлено 18 050 удостоверений, 16 146 из них уже выдано», — уточнил Авидзба.

Начальник абхазской автоинспекции также проинформировал, что 6 февраля МВД Абхазии прекращает работу временной группы сотрудников ГАИ МВД России, которая с апреля 2025 года предоставляла абхазским гражданам, имеющим гражданство России, бесплатные услуги по обмену абхазских водительских удостоверений на российские.

В связи с этим прием документов в Управлении ГАИ МВД Республики Абхазия временно приостановлен. По словам Авидзбы в дальнейшем получить российские водительские удостоверения можно будет только на территории России.

До этого сообщалось, что Россия вынуждена принять решение о приостановке пунктов выдачи российских паспортов и водительских удостоверений в Абхазии из-за недовольства абхазских политиков. В дипмиссии заявили, что абхазские политические деятели, включая депутатов Народного Собрания, усомнились в законности работы этих пунктов, в связи с чем российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, вынуждена принять решение о приостановке их работы.

Ранее лидер оппозиции Абхазии пытался выехать в РФ без прав.
 
