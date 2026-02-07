Россиянам назвали признаки плохого чая

Нормальные свойства чая — например, мелкие фракции, серые оттенки — часто называют в интернете признаками некачественного чая. Однако это не соответствует действительности, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк. Она также рассказала, какие признаки действительно говорят о низком качестве чая.

«Чайная пыль — образуется во время высушивания чайного листа. Когда листья чая проходят процесс скручивания для начала процесса ферментации, на поверхность листьев выходит сок из листьев. Он содержит экстрактивные вещества , находящиеся внутри клетки, и в дальнейшем при высушивании образует так называемую «чайную пыль», которая при фракционировании по размеру, упаковке и перевозке осыпается и может содержаться на дне упаковки. Ничего вредного в ней нет и не может быть», — объяснила она.

Второй миф — мелкая фракция чая.

«Обычно используется в чайных пакетиках, обладает свойством быстро завариваться и отдавать экстрактивные вещества, в том числе и природные красители. Чайные пакетики предназначены в первую очередь для быстрого перекуса или конференций, семинаров и встреч, где мало времени на перерыв», — поделилась эксперт.

Цвет чайного листа может быть как темным, так и зеленым. Зависит от глубины процесса ферментации.

«Обычно черный чай проходит глубокую ферментацию и высушивается при высоких температурах, приобретая в результате черный цвет. Зеленые оттенки присущи зеленым чаям, прошедшим слабую ферментацию и сушку при низких температурах. Серые оттенки чая, как бы серебристые, имеет ферментированный верхний нераскрывшийся листочек, он обладает очень высокими питательными характеристиками, больше всего содержит связанного кофеина, поэтому если в чайном пакете присутствуют серые листочки, это хороший показатель», — отметила профессор.

Настой черного чая может быть как коричневых оттенков, так и красноватых, зависит от сорта, выращиваемого растения и почвенно-климатических условий.

«Аромат чая должен быть приятным, с нотками трав, цветов и фруктов. Плохо, если присутствует запах залежавшейся травы, гнилостный, резины и других несвойственных запахов. Эти побочные дефекты возможны у залежавшегося чая и при нарушении условий хранения», — поделилась она.

Крупнолистовой чай не всегда говорит о высоком качестве. Самый ценный чай это верхние три листочка, так называемый «флеш».

«Он содержит максимальное количество полезных веществ и придает бодрость. Чем старее лист на ветке, тем меньше экстрактивных веществ он будет отдавать в напиток», — отметила специалист.

Обратить внимание стоит и на информацию на упаковке: отсутствие данных о стране происхождения, регионе сбора, типе чая или производителе обычно характерно для массового дешевого продукта, происхождение которого сложно отследить. Косвенным, но важным признаком является и сама упаковка: тонкий пакет без фольгированного слоя, плохая герметичность и отсутствие защиты от света и влаги ускоряют окисление и порчу чая, из-за чего он теряет аромат и может становиться небезопасным.

«Опасность плохого чая заключается не только в разочаровании от вкуса. При регулярном употреблении такой продукт способен раздражать слизистую желудка, вызывать изжогу, головные боли и аллергические реакции, особенно у людей с повышенной чувствительностью. В отдельных случаях риск связан с развитием плесени при неправильном хранении или с превышением допустимого количества ароматизаторов и вкусовых добавок, которые маскируют низкокачественное сырье. Именно поэтому чай не стоит воспринимать как безобидный напиток по умолчанию: его качество напрямую влияет на самочувствие», — заявила профессор.

Рекомендуется выбирать чай с известным происхождением, умеренным натуральным ароматом и надежной упаковкой, помня о том, что слишком низкая цена почти всегда отражает компромисс в качестве сырья и технологии производства.

