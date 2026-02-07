Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Американских спортсменов освистали на открытии Олимпиады

Спортсменов из США встретили свистом на церемонии открытия Олимпиады
Yara Nardi/Reuters

Делегацию спортсменов из США освистали во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Болельщики также освистали вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого показали на экранах стадиона во время прохода американцев.

Как отмечается, до этого зрители неодобрительно встретили делегацию израильских атлетов.

Официальная церемония зажжения олимпийского огня прошла одновременно в двух городах-хозяевах соревнований. В Милане факел расположен у Арки мира, а в Кортина-Д'Ампеццо — на площади Пьяцца Дибона.

Всего в церемонии открытия Олимпийских игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони. Также 13 российских спортсменов, получивших приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), согласились участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года. Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов.

Ранее в Италии зажгли олимпийский огонь.
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!