Американских спортсменов освистали на открытии Олимпиады

Делегацию спортсменов из США освистали во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Болельщики также освистали вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого показали на экранах стадиона во время прохода американцев.

Как отмечается, до этого зрители неодобрительно встретили делегацию израильских атлетов.

Официальная церемония зажжения олимпийского огня прошла одновременно в двух городах-хозяевах соревнований. В Милане факел расположен у Арки мира, а в Кортина-Д'Ампеццо — на площади Пьяцца Дибона.

Всего в церемонии открытия Олимпийских игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони. Также 13 российских спортсменов, получивших приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), согласились участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года. Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов.

Ранее в Италии зажгли олимпийский огонь.