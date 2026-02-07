В Китае предупредили Трампа, что встреча с Си Цзиньпином может не состояться

FT: поставка США оружия Тайваню может поставить под угрозу визит Трампа в КНР

Соединенные Штаты готовят крупную сделку по продаже Тайваню оружия, при этом власти Китая предупредили, что она может поставить под угрозу визит президента США Дональда Трампа в страну в апреле. Об этом сообщает газета Financial Times.

«США готовят крупную сделку по продаже Тайваню ракет Patriot и другого оружия, о которой Пекин в частном порядке предупреждал, что она может поставить под угрозу государственный визит президента Дональда Трампа в Китай в апреле», — говорится в публикации.

Как отмечает газета, Китай выразил серьезную озабоченность по поводу этих планов в преддверии запланированной встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в апреле.

До этого Трамп рассказал журналистам, что в конце года ожидает в Белом доме лидера КНР Си Цзиньпина.

21 января американский президент сообщил, что его связывают хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Также американский лидер назвал председателя КНР «невероятным человеком». Глава Белого дома признал, что сделанное Си Цзиньпином в его стране «поразительно».

Ранее Трамп заявил, что почти каждую неделю общается с лидером Китая.