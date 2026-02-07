Размер шрифта
США оштрафуют подрядчиков за срыв поставок снарядов Украине

Bloomberg: США хотят оштрафовать подрядчиков за задержки поставок Украине
Alex Brandon/AP

Командование армии США планирует оштрафовать подрядчиков Northrop Grumman Corp. и Global Military Products Inc. за задержки поставок артиллерийских боеприпасов для Украины, сообщает Bloomberg. Общая сумма возможных взысканий оценивается примерно в $1,1 млн.

Решение основано на докладе генерального инспектора Пентагона, который выявил срывы сроков по ряду контрактов — задержки достигали 18 месяцев. Уточняется, распределение штрафов между компаниями пока не раскрывается.

Военные заявили, что усилят контроль за исполнением оборонных контрактов и требуют от подрядчиков возместить убытки. Проверка охватила семь контрактов 2022 года на сумму $1,9 млрд, из которых пять признаны неэффективными. Помимо этого, аудиторы выявили не исполненные заказы армии на $907 млн, часть из которых может быть отменена.

Накануне государственный департамент США одобрил возможную сделку по поставке Украине запасных частей для военного оборудования на сумму около $185 млн.

Ранее Словакия отказалась поддерживать поставки оружия на Украину.
 
