Трамп оценил переговоры с Ираном как «очень хорошие»

Трамп: мы провели очень хорошие переговоры по Ирану

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты провели с Ираном продуктивные переговоры и Тегеран готов пойти на сделку. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы также провели очень хорошие переговоры по Ирану. Похоже, Иран очень сильно хочет заключить сделку», — подчеркнул американский лидер.

В то же время глава Белого дома уточнил, что к Исламской Республике стягиваются значительные силы.

«У нас большая армада, и наш большой флот направляется в этом направлении, и он будет там очень скоро. Так что посмотрим, что из этого выйдет», — добавил президент США.

6 февраля в ходе переговоров с представителями США в Омане глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана или переносить его в другую страну.

13 июня 2025 года Израиль начал военную операцию против Ирана. В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по иранским ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Впоследствии, как показала разведка, Иран восстановил несколько ядерных объектов и наладил выпуск баллистических ракет.

Ранее западные спецслужбы не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия.