Общество

«Сажал помидоры, но выросли не они»: в Петербурге за разведение конопли задержали садовода

В Петербурге задержали наркоплантаторов, выращивавших коноплю вместо помидоров
Shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали двух местных жителей по подозрению в выращивании конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД РФ в Telegram-канале ведомства.

«Один из агрономов настаивал, что «сажал помидоры, но выросли не они», — пишет ведомство.

Как отмечается, во время обыска в доме по месту жительства подозреваемых сотрудники полиции изъяли 4 пакета с растительным веществом массой 6981 грамм (21 куст конопли) а также оборудование для культивирования, электронные весы и упаковочные материалы.

Экспертное исследование показало, что один из пакетов содержит высушенные части конопли. Остальные образцы будут подвергнуты дополнительной экспертизе, сообщило МВД Петербурга. В настоящее время подозреваемые под стражей. Им предъявили обвинения по статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).

До этого житель Приморья вырастил более 160 кг марихуаны и попал на видео. Подозреваемый заказывал почтой семена сортовой конопли с высоким содержанием психоактивных веществ. Он рассаживал у себя на участке растения, перерабатывал их в гашишное масло и готовил к дальнейшему сбыту.

Ранее в Магадане суд вынес приговор оккультисту за выращивание марихуаны.
 
