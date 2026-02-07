Генпрокуратура требует передать государству систему бронирования Leonardo

Генеральная прокуратура России 4 февраля подала в Никулинский районный суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества, связанного с владельцами и структурами оператора системы бронирования Leonardo. Как следует из данных судебной картотеки, требования заявлены в рамках применения закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Иск подан к нескольким десяткам ответчиков — физическим и юридическим лицам. Первое заседание по делу назначено на 18 февраля.

Претензии надзорного ведомства касаются собственников и аффилированных компаний «Сирена-Трэвел», которая является крупнейшим российским оператором системы бронирования Leonardo. В числе ответчиков указаны генеральный директор компании Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, а также Расул и Ибрагим Сулеймановы, Константин Киви, Артур Суринов, Валерий Нестеров и другие частные лица.

Все они, согласно материалам суда, владеют долями в «Сирена-Трэвел» напрямую либо через коммерческие структуры. Детали требований Генпрокуратуры и перечень имущества, которое предлагается обратить в доход государства, в карточке дела не раскрываются.

26 января из-за сбоя системы Leonardo в аэропорту Домодедово регистрация пассажиров производилась вручную. Позже в «Ростехе» сообщили, что сбой в системе бронирования Leonardo, которую используют более 60 авиакомпаний, произошел из-за проблем в сетевой инфраструктуре на стороне компании «Сирена Трэвел».

Leonardo была разработана совместно с госкорпорацией «Ростех» и массово внедрена в 2022-2023 годах как замена зарубежным сервисам Sabre и Amadeus.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.