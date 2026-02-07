Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Трамп осудил видео с Обамой в виде обезьяны, но извиняться не стал

Трамп осудил опубликованное в его аккаунте видео обезьяны с лицом Обамы

Президент США Дональд Трамп осудил видео, опубликованное в его аккаунте в соцсети Truth Social, на котором бывший президент Барак Обама и его супруга Мишель Обама изображены в виде обезьян, однако извиняться за публикацию отказался. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Конечно, осуждаю», — ответил он на борту самолета Air Force One на вопрос журналиста о скандальном ролике.

По его словам, видео появилось в аккаунте из-за ошибки сотрудников, отвечающих за публикации в его соцсетях, которые не досмотрели материал до конца.

«Если бы они посмотрели [видео], они бы увидели [концовку]», — подчеркнул американский лидер.

Видео вызвало широкую критику, в том числе со стороны некоторых республиканцев, из-за дегуманизации людей африканского происхождения. При этом Белый дом первоначально защищал публикацию, а затем удалил ее рано утром 6 февраля — спустя примерно 12 часов после появления.

6 февраля Трамп разместил на платформе Truth Social короткий видео ролик продолжительностью около минуты. В нем он утверждает о якобы фальсификациях голосов на президентских выборах 2020 года в США в пользу Джо Байдена. В финальной части видео в нескольких кадрах появились Барак и Мишель Обама, изображенные в образе обезьян, под звуки песни «The Lion Sleeps Tonight» из мультфильма «Король Лев».

Ранее депутат Милонов заявил, что Обама, Трамп и Байден — это черти из одного ада.
 
Теперь вы знаете
Доллар по 40, споры об инфляции и счастливы ли богачи. Главное за про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!