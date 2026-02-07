Трамп осудил видео с Обамой в виде обезьяны, но извиняться не стал

Трамп осудил опубликованное в его аккаунте видео обезьяны с лицом Обамы

Президент США Дональд Трамп осудил видео, опубликованное в его аккаунте в соцсети Truth Social, на котором бывший президент Барак Обама и его супруга Мишель Обама изображены в виде обезьян, однако извиняться за публикацию отказался. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Конечно, осуждаю», — ответил он на борту самолета Air Force One на вопрос журналиста о скандальном ролике.

По его словам, видео появилось в аккаунте из-за ошибки сотрудников, отвечающих за публикации в его соцсетях, которые не досмотрели материал до конца.

«Если бы они посмотрели [видео], они бы увидели [концовку]», — подчеркнул американский лидер.

Видео вызвало широкую критику, в том числе со стороны некоторых республиканцев, из-за дегуманизации людей африканского происхождения. При этом Белый дом первоначально защищал публикацию, а затем удалил ее рано утром 6 февраля — спустя примерно 12 часов после появления.

6 февраля Трамп разместил на платформе Truth Social короткий видео ролик продолжительностью около минуты. В нем он утверждает о якобы фальсификациях голосов на президентских выборах 2020 года в США в пользу Джо Байдена. В финальной части видео в нескольких кадрах появились Барак и Мишель Обама, изображенные в образе обезьян, под звуки песни «The Lion Sleeps Tonight» из мультфильма «Король Лев».

