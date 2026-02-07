Участник СВО почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену

Ura.ru: участник СВО почти год пробыл в украинском плену, считавшись пропавшим

Участник СВО почти год находился в украинском плену, считавшись пропавшим без вести. Об этом пишет Ura.ru.

Как пишут авторы публикации, мать бойца, проживающая в Верхней Салде Свердловской области, расплакалась от радости, когда узнала, что сын возвращается домой. У военного трое детей — два сына и дочка.

«Он почти год пробыл в плену, за это время семья пережила многое. Сначала ведь не было известно, где он <...> Но в конце того года сообщили про плен», — поделился земляк солдата.

6 февраля российские военнопленные, вернувшиеся на Родину, поделились с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой тяготами пребывания в украинском плену.

Один из бойцов подчеркнул, что даже в плену российские военнослужащие сохраняли уверенность в том, что Россия не оставит их.

5 февраля в одном из подмосковных аэропортов приземлился самолет с вернувшимися из украинского плена 157 российскими военными, а также тремя жителями Курской области, которых Киев фактически взял в заложники в 2024 году во время вторжения в регион. Взамен Россия передала 157 военнопленных ВСУ.

Ранее в ООН заявили о пытках людей в украинском плену.