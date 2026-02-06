В Москве в собственной ванне утонул экс-заместитель министра юстиции России

Экс-заместитель министра юстиции Сергей Тропин утонул в собственной ванне. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По его данным, тело бывшего чиновника было обнаружено в ванне в его московской квартире. Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти.

Тропин стал заместителем министра юстиции в 1996 году.

В 2024 году судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом Борис Кульбицкий рассказал «Газете.Ru», что при резком погружении в воду, особенно холодную, у человека из-за стресса останавливается сердце или дыхание. Зачастую так люди тонут в ванне, в домашних условиях, отметил он.

По словам эксперта, когда человек умирает из-за стресса от погружения в воду, такое утопление называют синкопальным. Подобные случаи внезапной остановки сердца могут происходить во время крещенских купаний в проруби, при купании в осенний или ранний весенний период, когда разница между температурой воздуха и воды значительная. При этом такой вид утопления может произойти и в ванне, добавил Кульбицкий.

