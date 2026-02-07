Россия отвергла предложение США по Запорожской АЭС

Россия отказалась от предложения США передать Запорожскую АЭС под полный контроль Вашингтона, ее статус остается предметом разногласий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, Москва настаивает на сохранении контроля над станцией и одновременно готова предложить Украине электроэнергию по сниженной цене, однако Киев считает такой вариант неприемлемым.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил эксплуатировать ЗАЭС вместе с США в формате «50 на 50».

Между тем директор ЗАЭС Юрий Черничук выразил мнение о невозможности совместного управления станцией. Он подчеркнул, что Запорожская АЭС является российским объектом, который эксплуатирует компания АО «ЭО ЗАЭС» и российский персонал в соответствии с законами РФ.

Ранее в Совфеде раскритиковали идею трехстороннего управления Запорожской АЭС.