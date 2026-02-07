Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

В США пообещали заплатить в ООН взносы в скором времени

Постпред США Уолтц: денежный транш в бюджет ООН будет перечислен очень скоро
Leah Millis/Reuters

США в обозримой перспективе внесут свой взнос в бюджет ООН после перерыва в несколько месяцев. Об этом заявил постоянный представитель США при всемирной организации Майк Уолтц в интервью агентству Reuters.

«Я определенно ожидаю, что первый денежный транш (в бюджет ООН. — прим. ред.) будет перечислен очень скоро. Не думаю, что было принято решение по окончательной сумме, однако это будет сделано в течение нескольких недель», — подчеркнул постпред США.

Как отмечается, Уолц сообщил об этом в телефонном интервью спустя две недели после того, как Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что организация, объединяющая 193 страны, находится под угрозой «неминуемого финансового краха» из-за невыплаченных взносов, большая часть которых принадлежит Вашингтону.

В ноябре 2025 года Уолтц заявил, что администрация президента США Дональда Трампа поставила на паузу выплату взносов в ООН, так как ждет реформирования организации.

До этого президент США заявил, что решить финансовые проблемы ООН можно, заставив членов всемирной организации выплатить долги по взносам. При этом Трамп уточнил, что он в состоянии заставить всех должников ООН выполнить свои финансовые обязательства организации, так же, как он заставил платить по долгам членов Североатлантического альянса НАТО.

Ранее сообщалось, что Россия внесла в бюджет ООН более $71 млн, полностью оплатив взнос.
 
Теперь вы знаете
Доллар по 40, споры об инфляции и счастливы ли богачи. Главное за про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!