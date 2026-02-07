В США пообещали заплатить в ООН взносы в скором времени

США в обозримой перспективе внесут свой взнос в бюджет ООН после перерыва в несколько месяцев. Об этом заявил постоянный представитель США при всемирной организации Майк Уолтц в интервью агентству Reuters.

«Я определенно ожидаю, что первый денежный транш (в бюджет ООН. — прим. ред.) будет перечислен очень скоро. Не думаю, что было принято решение по окончательной сумме, однако это будет сделано в течение нескольких недель», — подчеркнул постпред США.

Как отмечается, Уолц сообщил об этом в телефонном интервью спустя две недели после того, как Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что организация, объединяющая 193 страны, находится под угрозой «неминуемого финансового краха» из-за невыплаченных взносов, большая часть которых принадлежит Вашингтону.

В ноябре 2025 года Уолтц заявил, что администрация президента США Дональда Трампа поставила на паузу выплату взносов в ООН, так как ждет реформирования организации.

До этого президент США заявил, что решить финансовые проблемы ООН можно, заставив членов всемирной организации выплатить долги по взносам. При этом Трамп уточнил, что он в состоянии заставить всех должников ООН выполнить свои финансовые обязательства организации, так же, как он заставил платить по долгам членов Североатлантического альянса НАТО.

Ранее сообщалось, что Россия внесла в бюджет ООН более $71 млн, полностью оплатив взнос.