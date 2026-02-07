В США отозвали пошлины в 25% на импорт из Индии после отказа от российской нефти

Трамп: США отменят пошлины на импорт из Индии после отказа от российской нефти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом отменил пошлины в размере 25 процентов на индийский импорт, объяснив это отказом Нью-Дели от закупок российской нефти. Это следует из документа, опубликованного Белым домом, передает РИА Новости.

«С 7 февраля 2026 года товары из Индии, ввозимые в США… больше не будут облагаться дополнительной адвалорной пошлиной в размере 25%», — сообщается в документе.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о энергетическом сотрудничестве между Россией и Индией. Она подчеркнула, что в вопросах внешнеэкономического взаимодействия Нью-Дели ориентируется исключительно на свои национальные интересы. Также Захарова отметила, что у Москвы нет оснований полагать, что «индийские друзья» пересмотрели свой подход к отношениям с Россией.

2 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки нефти из России. По его словам, для него было честью пообщаться с «одним из лучших друзей» — Нарендрой Моди.

