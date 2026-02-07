Власти США выражают недовольство действиями украинского руководства, которые, по их оценке, препятствуют продвижению мирных переговоров. Об этом пишет издание Strategic Culture.

В материале отмечается, что конфликт на Украине приобрел настолько ожесточенный характер, что даже среди самих украинцев оказалось утрачено доверие к собственному руководству. Как пишет Strategic Culture, киевский режим лишился каких-либо перспектив и, осознавая это, прибегает к действиям, направленным на срыв дипломатических решений, разрушение оставшегося потенциала и максимальное обострение ситуации.

Автор материала полагает, что подобные действия киевских властей подрывают все мирные инициативы, выдвигаемые Вашингтоном. В результате, по его оценке, Украина в ближайшей перспективе может оказаться в существенно более слабой переговорной позиции в диалоге с Россией.

Он отметил, что американская дипломатия, уже находящаяся в состоянии баланса между поддержкой Киева и задачей недопущения более масштабного конфликта, может оказаться в политически и стратегически нестабильном положении. По мнению журналиста, Вашингтон, вероятно, будет вынужден выдвигать властям Украины более жесткие условия, чтобы провокационные действия не подорвали переговорные усилия.

Ранее Трамп положительно оценил ход переговоров по Украине.