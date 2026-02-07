Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Стало известно о недовольстве США действиями украинских властей

SC: США намерены диктовать Украине более жесткие условия на переговорах
Alex Brandon/AP

Власти США выражают недовольство действиями украинского руководства, которые, по их оценке, препятствуют продвижению мирных переговоров. Об этом пишет издание Strategic Culture.

В материале отмечается, что конфликт на Украине приобрел настолько ожесточенный характер, что даже среди самих украинцев оказалось утрачено доверие к собственному руководству. Как пишет Strategic Culture, киевский режим лишился каких-либо перспектив и, осознавая это, прибегает к действиям, направленным на срыв дипломатических решений, разрушение оставшегося потенциала и максимальное обострение ситуации.

Автор материала полагает, что подобные действия киевских властей подрывают все мирные инициативы, выдвигаемые Вашингтоном. В результате, по его оценке, Украина в ближайшей перспективе может оказаться в существенно более слабой переговорной позиции в диалоге с Россией.

Он отметил, что американская дипломатия, уже находящаяся в состоянии баланса между поддержкой Киева и задачей недопущения более масштабного конфликта, может оказаться в политически и стратегически нестабильном положении. По мнению журналиста, Вашингтон, вероятно, будет вынужден выдвигать властям Украины более жесткие условия, чтобы провокационные действия не подорвали переговорные усилия.

Ранее Трамп положительно оценил ход переговоров по Украине.
 
Теперь вы знаете
Доллар по 40, споры об инфляции и счастливы ли богачи. Главное за про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!