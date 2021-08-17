Инфекционист оценил эффективность повторной вакцинации от COVID разными препаратами

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал об эффективности ревакцинации от коронавируса разными препаратами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что повторно вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно любым из препаратов, которые есть на сегодняшний день. При этом главное — запустить процессы выработки антител. Это позволит клеткам памяти активироваться и усилить иммунитет, заявил специалист.

Поздняков пояснил, что независимо от выбранной вакцины, в организм попадает вещество с антигенной структурой, максимально «похожей» на COVID-19.

«В любом случае на эту структуру вырабатываются антитела, которые потом при встрече с реальным коронавирусом защитят организм», — сказал он.

Эксперт добавил, что у каждого вируса есть штаммы, и когда вирус оказывается в организме повторно, то антитела уже имеются, и защитный механизм сработает независимо от разновидности вируса.

Ранее врач назвал оптимальный срок для повторной вакцинации от коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».