Обвинение запросило пожизненный срок для Шишкана

Генеральная прокуратура потребовала для 18 участников преступного сообщества вора в законе Олега Медведева (ранее известного как Шишкан, Олег Раменский) наказания от условного до пожизненного заключения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прокурор Мадина Долгиева потребовала пожизненное заключение для Олега Медведева, Дмитрия Хламкина, Эдуарда Харькова и Юрия Офицерова.

С учетом роли и степени тяжести инкриминируемых преступлений двум подсудимым, Александру Морозову и Юрию Григорьеву, необходимо назначить по пять лет лишения свободы условно, а Самвелу Сереканяну — семь лет и 11 месяцев лишения свободы условно.

Остальных Долгиева предложила осудить на сроки от 12 до 24 лет заключения в колонии строгого режима. По ее мнению, подсудимые должны выплатить по искам потерпевших от 1,2 до 5 млн рублей.

17 мая коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор 18 участникам преступного сообщества, возглавляемого Медведевым.

Процесс по делу Олега Медведева и его сообщников проходил во 2-м Западном окружном военном суде (заседания проводились в здании Мосгорсуда), где присяжные вынесли обвинительный приговор. Из 18 подсудимых трое находились под ограничением свободы или домашним арестом во время судебного процесса, остальные содержались в СИЗО.

Олег Медведев признан не заслуживающим снисхождения, что может привести к пожизненному заключению. Лишь четверо подсудимых были признаны заслуживающими снисхождения.

Ранее конвоиры передали Шишкану телефоны в прямой кишке его подельников.