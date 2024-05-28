Россиянам назвали размер пособия по инвалидности

Средний размер назначенных пенсий инвалидов, состоящих на учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования, за последние 10 лет вырос на 194% или в 1,9 раза, до 17 877,9 рубля в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор экономических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Есть несколько видов пенсий по инвалидности: социальная пенсия — выплачивается инвалидам с детства, лицам не имеющим трудового стажа, страховая пенсия по инвалидности — выплачивается гражданам, имеющим хотя бы один день стажа работы, и государственная пенсия — выплачивается гражданам, которые стали инвалидами в результате военных действий, техногенных и радиационных катастроф, пострадавших во время службы в армии по призыву», — отметила Финогенова.

По ее словам, минимальное пособие по инвалидности выплачивается инвалидам III-ей группы – размер социальной пенсии инвалидам III-ей группы составляет 6 536,41 рубля. А фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности III группы составляет 4 067,44 рубля. Экономист уточнила, что государственная пенсия по инвалидности зависит от размера социальной страховой пенсии и составляет, например, участникам ВОВ и награжденным знаками отличия от 100% до 250% социальной пенсии, то есть более 21 тыс. рублей.

На 1 января 2024 года в России были признаны инвалидами 10,575 млн человек.

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