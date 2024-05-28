Названы страны Европы, которые чаще всего отказывали россиянам в визах

В 2023 году россияне подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенских виз, при этом общая доля отказов составила 10,6 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Еврокомиссией статистику.

Россия попала в первую пятерку стран по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз вместе с Китаем, Турцией, Индией и Марокко. В 2022-м россияне подали более 687 тысяч заявлений, доля отказов — 10,2 процента.

Согласно данным еврокомиссии, чаще всего в 2023 году гражданам России отказывали в визе Мальта (доля отказов составила 34,8 процента), Эстония (31,7), Швеция (29,6), Австрия (26,4) и Германия (20,5).

До этого первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что в 2023 году через российскую границу пропустили свыше 110 миллионов человек, это на 36% больше, чем годом ранее.

11 мая тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь назвала самые частые причины отказа россиянам в шенгенской визе.

В конце марта стало известно, что Шенгенская зона может расшириться уже в 2024 году.

Ранее россиянам рассказали, в какие страны легче получить «шенген».