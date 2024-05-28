Директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что отсутствие на конференции по Украине в Швейцарии лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена станет сигналом как для Запада, так и для Глобального Юга. Об этом сообщает YouTube-канал Politeka.

По словам политолога, некоторые представители Киева явно чувствуют обиду из-за того, что Байден, скорее всего, не посетит конференцию. Он подчеркнул, что отсутствие Байдена будет сигналом для государств западного мира, а отсутствие Си Цзиньпина — сигналом для стран Глобального Юга.

Комментируя утверждения президента Украины Владимира Зеленского о 80 государствах, которые якобы готовы принять участие в конференции, Бортник отметил, что многие страны собираются отправить лишь наблюдателей, которые не уполномочены подписывать какие-либо документы.

Политолог признал, что в организации саммита по Украине возникло слишком много вопросов, осложняющих поддержку Киева.

До этого президент Венесуэлы заявил, что США и ЕС не дали РФ заключить мир с Украиной.

Ранее в Госдуме заявили, что украинские пленные просят их не обменивать.