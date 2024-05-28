США и Евросоюз не позволили России заключить мирный договор с Украиной

Соединенные Штаты и Европейский союз два года назад не позволили заключить мирный договор между Россией и Украиной, а также продолжают войну, чтобы оправдать доходы производителей оружия. Об этом заявил в президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает ТАСС.

«Проект договора был готов к подписанию, но правительство США и элиты Евросоюза отдали приказ не подписывать соглашение», — заявил глава государства.

Мадуро отметил, что было принято решение «совершить интервенцию и победить Россию». По его словам, война на Украине «продолжается, чтобы оправдать крупные доходы производителей вооружений».

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине с представителями разных государств, в том числе и с украинскими властями.

Президент высказал мнение, что базой для переговоров по Украине является проект договоренностей, который был подготовлен на переговорах в Стамбуле весной 2022 года.

При этом глава государства заключил, что Москву обманули со стамбульскими соглашениями, когда были отведены войска от Киева в 2022 году. Теперь Россия должна понять, кому и в какой степени можно доверять, констатировал Путин.

Ранее Путин заявил о нелегитимности Зеленского.