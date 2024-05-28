Эксперт заявил о нежелании Глобального Юга участвовать «в мирном саммите Украины»

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России, профессор Вадим Козюлин заявил, что страны Глобального Юга не хотят участвовать в «мирном саммите Украины» в Швейцарии. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам эксперта, нежелание значительной части государств предметно обсуждать так называемую «формулу мира» поставило президента Украины Владимира Зеленского в крайне неустойчивое положение. Поэтому ему впервые с 2022 года приходится публично поступаться декларированными ранее принципами и ради сохранения саммита умалчивать о ключевых требованиях. Сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают, а в мире накопилась усталость от украинского конфликта. В связи с этим в «формуле мира» останутся только самые проходные пункты, которые носят декларативный характер.

Что же касается развивающихся стран, отметил Козюлин, то те из них, которые согласились принять участие в саммите, сделали это под давлением Запада. США и Евросоюз максимально хотят изобразить их присутствие на саммите как расширение числа сторонников Киева.

До этого в ЕС обсудили отмену ограничений на применение Украиной оружия НАТО по территории РФ.

Ранее в США предрекли провал конференции по Украине.