Смеяться при слове «геноцид» для семьи канцлера Германии Олафа Шольца становится традицией. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом, она прокомментировала смех первых леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер при посещении мемориала жертвам Холокоста в центре Берлина.

«Супруги глав Франции и Германии захохотали, когда посещали мемориал жертв Холокоста в Берлине. Для семьи Шольца, похоже, это стало традицией — смеяться при слове «геноцид». Именно так поступил Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны киевского режима», — написала Захарова.

Газета Bild написала, что Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер проходили мимо каменных плит и не смогли удержать улыбку. Причина их радости остается неизвестной.

В ходе мероприятия президенты Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Эммануэль Макрон возложили венки. Кроме того, Макрон сделал запись в памятной книге.

Мемориал жертвам Холокоста был построен по проекту деконструктивиста Питера Айзенмана. Строительство началось 30 октября 2001 года. Мемориал был открыт в 2005 году. Он расположен в центре Берлина между Бранденбургскими воротами и элементами бункера бывшего руководства нацистской Германии. Мемориал представляет собой огромное поле из более чем 2 700 серых тумб.

Ранее в Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.