«По жизни был боец»: в зоне СВО погиб знаменитый «миасский стрелок»

В зоне СВО погиб житель Челябинской области, уголовное дело которого восемь лет назад прогремело на всю страну. Он расстрелял из дробовика пьяную компанию, которая ворвалась в его дом. Мужчина убил четверых человек и был оправдан, что является редким случаем для России. На Украину он попал по мобилизации, был оператором дрона. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

На Украине погиб Александр Григорьев, который восемь лет назад застрелил четверых напавших на его семью и был оправдан. О его смерти рассказал бывший адвокат мужчины Алексей Пешков.

По словам юриста, Григорьева мобилизовали вместе с остальными осенью 2022 года. В начале 2023-го он попал в зону боевых действий. Был оператором дрона, а именно «заряжающим» в паре с наводчиком.

«По жизни был боец. Никого и ничего не боялся. Смелый, мужественный парень был. Вот так он и воевал», — описал адвокат.

Григорьев получил несколько наград: Орден Мужества и Георгиевский крест, медали Суворова и Жукова. На последнее 9 мая военному вручили медаль «За Отвагу», а спустя четыре дня он погиб.

«Вместе с водителем и оператором ехал на «Уазике» на подъезде к передовой. И тут вражеский дрон... Прямое попадание в машину. Шансов ни у кого не было, потому что в машине был боезаряд», — указал адвокат.

У Григорьева осталась жена, 15-летний сын и 11-летняя дочь. Живут в его родном селе Миасское. Супруга «держится стойко», уточнил Пешков.

Тело бойца привезли домой 26 мая. На похороны пришли больше 200 человек, люди собрались, в том числе, из других городов.

«Некоторые там говорили, что если бы его привезли в выходные, то было бы не 200 человек, а две тысячи. Он же свой, местный, родной. С малых лет в Миасском. Его все знали», — подытожил юрист.

В прошлом Григорьев был моряком-подводником, потом стал «мастером на все руки». Как отметил адвокат, до фронта мужчина специализировался на сварке, «прошел какие только мог курсы» и получил высокую квалификацию. «Таких людей наперечет, наверное, во всей области», — подчеркнул юрист.

Миасский стрелок: уникальный случай в России

Григорьев стал широко известен после трагической истории, случившейся в новогодние праздники 2016 года. Тогда ему было 30 лет, семья южноуральца собралась под вечер в его частном доме в Миасском, отмечали, выпивали. Толчком к конфликту стала бывшая жена одного из братьев Григорьева, которая тоже зашла на застолье. Она позвонила по телефону знакомой в соседнем поселке и поругалась с ней. В телефонный разговор вмешались мужчины: брат Григорьева с одной стороны и муж женщины из поселка с другой. Последний посчитал, что на него «наехали» и решил отомстить обидчикам в Миасском.

Мстить собрались пять человек: «обиженный» муж с женой и трое друзей пары. Все были известные местные хулиганы с кучей административных протоколов за спиной, судимостями за наркотики и грабеж. Даже единственная женщина из них успела отсидеть семь лет за то, что как-то зарезала соседа. В таком составе компания еще выпила, приняла наркотики и выдвинулась в Миасский.

Ночью «мстители» пришли к дому Григорьева, постучали, он открыл. Сразу началась драка, причину которой нападавшие даже не объяснили, как вспоминал Григорьев. Его скопом избили так, что мужчина ненадолго потерял сознание.

«Лежал раздетый, на снегу, весь в крови. Я стала кричать, чтобы его [нападавшие] хотя бы занесли в дом», — вспоминала жена Григорьева Татьяна.

С ее слов, пьяной компании показалось, что Григорьев умер, поэтому его действительно принесли в дом. Там мужчина пришел в себя, смог добраться до сейфа и вытащил дробовик. После этого разрядил картечь в голову одному из нападавших, который был с ножом и угрожал убить Григорьева. Затем выскочил на улицу и расстрелял остальных, которые тем временем избивали уже его брата. В итоге из пятерых хулиганов погибли четверо, включая женщину, что участвовала в изначальной ссоре. Единственный выживший получил огнестрельное ранение руки.

«Была одна мысль — остановить их... Я не мог остановить их по-другому. Выхода не было. Или я их, или они нас»,

— пояснял Григорьев.

Кроме самого Григорьева его брат и жена успели получить серьезные травмы от нападавших. Обоих госпитализировали с сотрясением головного мозга.

Самого Григорьева сразу задержали, три дня он просидел в следственном изоляторе и был отпущен по личному указанию главы СК Александра Бастрыкина. Против него возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц», наказание по которой может доходить до пожизненного. История получила широкий общественный резонанс, правоохранительные органы разбирали ее два года, проведя более сотни следственных действий.

В итоге Григорьева признали полностью невиновным, случившееся самообороной, а дело закрыли. До суда оно не дошло. Это был первый случай в истории РФ, когда то, что считается по закону массовым убийством, закончилось таким результатом.

«Можно сказать, что случай этот для нашей страны уникален», — подчеркивал адвокат по уголовным делам юридической компании «Арте» Александр Лазарев.

Сам Григорьев после инцидента месяц проходил реабилитацию в психиатрическом стационаре. Затем пришел в себя, вернулся на работу.

«Сейчас у Саши все хорошо. Слава богу, он восстановился, у него сильный характер, стержень. Он, знаете, такой основательный, крепкий русский мужичок,» — рассказывал адвокат Григорьева, который за время работы с ним успел подружиться с подзащитным.

Про убитых Григорьев и спустя время говорил, что не жалеет их. «За то, что они тогда делали, жалости быть не может», — коротко отвечал он на вопросы журналистов.