«Чтобы насолить Москве»: участники «Би-2» стали гражданами Молдавии

Несколько членов российской рок-группы «Би-2» получили гражданство Молдавии, соответствующий указ подписала президент страны Майя Санду. Об этом сообщил глава администрации президента республики Адриан Бэлуцел в Telegram.
Он заявил, что участников «Би-2» якобы начали «репрессировать» на родине из-за их позиции по конфликту на Украине. Чиновник добавил, что его государство гостеприимно относится к людям, которые «выбирают мир», пропагандируют дружбу и уважение между народами.
«Молдова защищает человеческое достоинство, свободу слова и солидарность с теми, кто находится в опасности», — пояснил Бэлуцел.
Гражданство выдали не только участникам коллектива, но и их семьям. О ком именно речь, Бэлуцел не уточнил. Согласно указу Санду,
всего гражданами Молдавии стали восемь человек. Это бас-гитарист «Би-2» Максим Андрющенко, его жена Ирина Акимцева и их сын, а также члены менеджмента группы Александра Овчеренко и Алексей Левченко с женой и двумя детьми.
«Жаль, что не все молдаване могут так же быстро получить гражданство. Видимо, они мало критикуют Россию или совсем не критикуют», — прокомментировал «Газете.Ru» решение Санду депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов в молдавском парламенте Богдан Цырдя.
Он обратил внимание на то, что Молдавия особенно привечает российских иноагентов (им признан один из двух основателей «Би-2» Егор «Лева» Бортник). Их «принимают с почестями», разрешают концерты, а гражданство и вовсе выдают в ускоренном режиме, даже если те не знают молдавского языка, не жили в республике, не имеют здесь родни и «ничего не сделали для страны». В то же время из Молдавии высылают российских дипломатов, не пускают российских журналистов, а молдавских оппозиционеров после съезда в России часами держат в аэропорту, указал Цырдя.
«Это часть гибридной войны против России, в которой Молдова выполняет строго отведенную ей роль. <...> Делается это для того, чтобы насолить Москве», — резюмировал член парламента.
Когда участники «Би-2» попросили о гражданстве
Об этом стало известно в конце апреля от главы администрации президента Молдавии. Бэлуцел рассказал про обращение членов группы и их родственников в тот же день, когда те подали необходимые документы. «Би-2» при этом он назвал одними из самых популярных и ценных артистов Восточной Европы. Чиновник отметил, что на их песнях выросло целое поколение молдаван.
Российское издание «Верстка» (признано иноагентом в РФ) тогда же выяснило, что основателей «Би-2» «Левы» и «Шуры» (Александр Уман) среди попросивших о молдавском гражданстве нет. У обоих и так есть гражданство Израиля, отметила «Верстка». Гражданами Молдавии захотели стать не артисты, а представители технического персонала и менеджмента группы, утверждало издание.
Просьбу членов группы в республике собирались рассматривать «через призму предоставления гражданства в интересах Молдавии», пояснял Бэлуцел.
«Мы — гостеприимный народ, который открыл свои объятия людям, спасающимся от войны, и поможет всем угнетенным во имя мира», — прокомментировал чиновник.
Медиа-директор группы Игорь Рубинштейн уточнял, что члены «Би-2» запросили гражданство на основании законодательства республики, которое разрешает президенту Молдавии в исключительных случаях выдавать его на свое усмотрение.
Вскоре после появления этих новостей вышло интервью Санду с российским журналистом Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом). Он поинтересовался у молдавского президента, получат ли россияне желаемое гражданство.
«До меня не дошли еще документы, если там все в порядке, то получат... Я надеюсь, что все документы будут в порядке, и я смогу их подписать», — пообещала Санду.
Дудь уточнил, по каким критериям Молдавия в таких случаях дает гражданство. Журналист спросил Санду, можно ли считать, что власти делают это ради «имиджевой пользы государству».
«Да, если это ценные, талантливые люди, люди, которых мы все уважаем», — ответила Санду.
При этом, как уточнила президент, взамен «Би-2» ничего не должны республике. Они не будут платить налоги, пока живут за пределами страны.
Все, что требуется, уважать интересы Молдавии, подытожила Санду, не пояснив, что вкладывает в эти слова.
Злоключения «Би-2» за границей
Группа покинула Россию в августе 2022 года, перед этим выпустив песню «Колыбельная», которую поклонники сочли антивоенной. Запланированные в России концерты стали отменять, а сами музыканты отправились в мировое турне. Весной 2023-го Бортник заявил в соцсетях, что не собирается возвращаться, а заодно раскритиковал действия российских властей и военных. Вскоре музыкант получил от Минюста РФ статус иноагента. Что не остановило его от новых антироссийских высказываний — позже он признался, что финансирует ВСУ.
Последнее время помимо России у рокеров начались проблемы с выступлениями за границей. Так, в этом году отменили их большой тур в Турции. Группа сообщила в пресс-релизе, что в ближайшее время «по объективным причинам» не поедет в эту страну. Также сорвалось выступление в ОАЭ. В этом случае исполнители не указали причину. По последней информации, «Би-2» не смогут сыграть и в Казахстане, где планировали выступить в конце лета. Музыканты пообещали приехать в Казахстан «как только представится такая возможность».
С наибольшими проблемами «Би-2» столкнулись в Таиланде. В январе группа дала там концерт, после чего сразу попала в тайскую тюрьму. Всего задержали семерых участников (барабанщика, двух гитаристов, клавишника, аранжировщика и обоих основателей группы), поскольку у «Би-2» не оказалось разрешения на работу в королевстве.
Тогда же выяснилось, что у группы разношерстное гражданство. Российское осталось только у пяти человек, столько же въехало в Таиланд по российским паспортам, соответственно им грозила депортация в РФ. Еще двое, вероятно основатели группы, показали при въезде паспорта Израиля и Австралии.
В итоге задержанных оштрафовали на 3 тыс. батов (около 7,5 тыс. руб.) каждого. Всех выслали в Израиль, чему активно способствовал израильский консул. Всего члены группы провели в миграционной тюрьме больше недели.