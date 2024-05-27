«Чтобы насолить Москве»: участники «Би-2» стали гражданами Молдавии

Восемь человек, связанных с группой «Би-2», получили молдавское гражданство, о котором попросили в конце апреля. Его одобрила президент Молдавии Майя Санду, которая по закону может раздавать его на свое усмотрение «в интересах республики». Ранее Санду отмечала, что членам группы даже не придется платить Молдавии налоги, пока они не живут в стране. Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя объяснил «Газете.Ru», что президент страны пошла на такой шаг в «рамках гибридной войны» с Россией.

Несколько членов российской рок-группы «Би-2» получили гражданство Молдавии, соответствующий указ подписала президент страны Майя Санду. Об этом сообщил глава администрации президента республики Адриан Бэлуцел в Telegram.

Он заявил, что участников «Би-2» якобы начали «репрессировать» на родине из-за их позиции по конфликту на Украине. Чиновник добавил, что его государство гостеприимно относится к людям, которые «выбирают мир», пропагандируют дружбу и уважение между народами.

«Молдова защищает человеческое достоинство, свободу слова и солидарность с теми, кто находится в опасности», — пояснил Бэлуцел.

Гражданство выдали не только участникам коллектива, но и их семьям. О ком именно речь, Бэлуцел не уточнил. Согласно указу Санду,

всего гражданами Молдавии стали восемь человек . Это бас-гитарист «Би-2» Максим Андрющенко, его жена Ирина Акимцева и их сын, а также члены менеджмента группы Александра Овчеренко и Алексей Левченко с женой и двумя детьми.

«Жаль, что не все молдаване могут так же быстро получить гражданство. Видимо, они мало критикуют Россию или совсем не критикуют», — прокомментировал «Газете.Ru» решение Санду депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов в молдавском парламенте Богдан Цырдя.

Он обратил внимание на то, что Молдавия особенно привечает российских иноагентов (им признан один из двух основателей «Би-2» Егор «Лева» Бортник). Их «принимают с почестями», разрешают концерты, а гражданство и вовсе выдают в ускоренном режиме, даже если те не знают молдавского языка, не жили в республике, не имеют здесь родни и «ничего не сделали для страны». В то же время из Молдавии высылают российских дипломатов, не пускают российских журналистов, а молдавских оппозиционеров после съезда в России часами держат в аэропорту, указал Цырдя.

«Это часть гибридной войны против России, в которой Молдова выполняет строго отведенную ей роль. <...> Делается это для того, чтобы насолить Москве», — резюмировал член парламента.

Когда участники «Би-2» попросили о гражданстве

Об этом стало известно в конце апреля от главы администрации президента Молдавии. Бэлуцел рассказал про обращение членов группы и их родственников в тот же день, когда те подали необходимые документы. «Би-2» при этом он назвал одними из самых популярных и ценных артистов Восточной Европы. Чиновник отметил, что на их песнях выросло целое поколение молдаван.

Российское издание «Верстка» (признано иноагентом в РФ) тогда же выяснило, что основателей «Би-2» «Левы» и «Шуры» (Александр Уман) среди попросивших о молдавском гражданстве нет. У обоих и так есть гражданство Израиля, отметила «Верстка». Гражданами Молдавии захотели стать не артисты, а представители технического персонала и менеджмента группы , утверждало издание.

Просьбу членов группы в республике собирались рассматривать «через призму предоставления гражданства в интересах Молдавии», пояснял Бэлуцел.

«Мы — гостеприимный народ, который открыл свои объятия людям, спасающимся от войны, и поможет всем угнетенным во имя мира», — прокомментировал чиновник.

Медиа-директор группы Игорь Рубинштейн уточнял, что члены «Би-2» запросили гражданство на основании законодательства республики, которое разрешает президенту Молдавии в исключительных случаях выдавать его на свое усмотрение.

Вскоре после появления этих новостей вышло интервью Санду с российским журналистом Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом). Он поинтересовался у молдавского президента, получат ли россияне желаемое гражданство.

«До меня не дошли еще документы, если там все в порядке, то получат... Я надеюсь, что все документы будут в порядке, и я смогу их подписать», — пообещала Санду.

Дудь уточнил, по каким критериям Молдавия в таких случаях дает гражданство. Журналист спросил Санду, можно ли считать, что власти делают это ради «имиджевой пользы государству».

«Да, если это ценные, талантливые люди, люди, которых мы все уважаем», — ответила Санду.

При этом, как уточнила президент, взамен «Би-2» ничего не должны республике. Они не будут платить налоги, пока живут за пределами страны.

Все, что требуется, уважать интересы Молдавии, подытожила Санду, не пояснив, что вкладывает в эти слова.

Злоключения «Би-2» за границей

Группа покинула Россию в августе 2022 года, перед этим выпустив песню «Колыбельная», которую поклонники сочли антивоенной. Запланированные в России концерты стали отменять, а сами музыканты отправились в мировое турне. Весной 2023-го Бортник заявил в соцсетях, что не собирается возвращаться, а заодно раскритиковал действия российских властей и военных. Вскоре музыкант получил от Минюста РФ статус иноагента. Что не остановило его от новых антироссийских высказываний — позже он признался, что финансирует ВСУ.

Последнее время помимо России у рокеров начались проблемы с выступлениями за границей. Так, в этом году отменили их большой тур в Турции. Группа сообщила в пресс-релизе, что в ближайшее время «по объективным причинам» не поедет в эту страну. Также сорвалось выступление в ОАЭ. В этом случае исполнители не указали причину. По последней информации, «Би-2» не смогут сыграть и в Казахстане, где планировали выступить в конце лета. Музыканты пообещали приехать в Казахстан «как только представится такая возможность».

С наибольшими проблемами «Би-2» столкнулись в Таиланде. В январе группа дала там концерт, после чего сразу попала в тайскую тюрьму. Всего задержали семерых участников (барабанщика, двух гитаристов, клавишника, аранжировщика и обоих основателей группы), поскольку у «Би-2» не оказалось разрешения на работу в королевстве.

Тогда же выяснилось, что у группы разношерстное гражданство. Российское осталось только у пяти человек, столько же въехало в Таиланд по российским паспортам, соответственно им грозила депортация в РФ. Еще двое, вероятно основатели группы, показали при въезде паспорта Израиля и Австралии.

В итоге задержанных оштрафовали на 3 тыс. батов (около 7,5 тыс. руб.) каждого. Всех выслали в Израиль, чему активно способствовал израильский консул. Всего члены группы провели в миграционной тюрьме больше недели.